EuroCup A Grubu beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı 82-76'lık skorla mağlup etti.
Salon: Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Beşiktaş Fibabanka: Kyle Allman 16, Jonah Mathews 11, Derek Needham 7, Dustin Sleva 7, Emanuel Terry 10, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 9, Conor Morgan 10, Kerem Konan, Kelan Martin 10
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Joventut Badalona: Devon Dotson 15, Pep Busquets, Bray-Gates 13, Ante Tomic 17, Adam Hanga, Yannick Kraag 5, Pau Ribas, Van Der Vuurst 3, Artem Pustovyi 16, Guillem Vives 3, Kassius Robertson 4
Başantrenör: Daniel Miret
1. Periyot: 21-20 (Beşiktaş lehine)
Devre: 42-41 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 58-54 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka EuroCup'ta Galip! - Son Dakika
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