Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Mehmet Sahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz
Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7
Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8
1. Periyot: 17-19
Devre: 31-27
3. Periyot: 47-47
5 faulle çıkanlar: 34.39 Pineiro (Mersinspor), 37.48 Needham (Beşiktaş Fibabanka)
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 72-66 yendi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka Mersinspor'u Yendi - Son Dakika
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