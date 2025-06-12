Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süpre Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıyageldi.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan zorlu maçta Beşiktaş, rakibini 75-64'lük skorla yenmeyi başardı. Bu skorla birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Seride beşinci ve son maç, cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan takım finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Larkin 13, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oturu 15, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Ercan Osmani 4, Nwora 19, Erkan Yılmaz

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 25, Needham 8, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 8, Terry 10, Yiğit Arslan 3, Allman 7, Morgan 12, Plavsic

1. periyot: 18-23

Devre: 37-42

3. periyot: 52-55

Beş faulle çıkan oyuncular: 35.45 Terry, 37.33 Needham, Sleva 39.28 (Beşiktaş Fibabanka), 39.28 Doğuş Özdemiroğlu (Anadolu Efes)