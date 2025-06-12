Türkiye Sigorta Basketbol Süpre Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıyageldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan zorlu maçta Beşiktaş, rakibini 75-64'lük skorla yenmeyi başardı. Bu skorla birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Seride beşinci ve son maç, cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan takım finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik
Anadolu Efes: Larkin 13, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oturu 15, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Ercan Osmani 4, Nwora 19, Erkan Yılmaz
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 25, Needham 8, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 8, Terry 10, Yiğit Arslan 3, Allman 7, Morgan 12, Plavsic
1. periyot: 18-23
Devre: 37-42
3. periyot: 52-55
Beş faulle çıkan oyuncular: 35.45 Terry, 37.33 Needham, Sleva 39.28 (Beşiktaş Fibabanka), 39.28 Doğuş Özdemiroğlu (Anadolu Efes)
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)