Beşiktaş, Frankfurt'a Hazırlanıyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim Perşembe günü Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Bellona Kayserispor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi.

Diğer oyuncuların ise pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladığı idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Al-Musrati ve Jonas Svensson'un antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.