Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.