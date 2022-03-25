Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı

25.03.2022 15:23
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Valerien Ismael, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


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