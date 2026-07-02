Beşiktaş, Furkan Korkmaz\'ı Kadrosuna Kattı

BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes formasıyla start veren ve 2016 NBA Draftı'nın 1'inci tur 26'ncı sırasında Philadelphia 76ers tarafından seçilen Korkmaz, kariyeri boyunca Anadolu Efes'in yanı sıra Philadelphia 76ers, AS Monaco gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu TOFAŞ formasıyla tamamlamıştı. Skorer gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.