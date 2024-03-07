Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncusu Al Musrati baba oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncusu Al Musrati baba oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati'nin Yousif ismini verdiği bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Beşiktaş kulübü, Al Musrati ve eşine doğan çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diledi.

07.03.2024 13:05
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati baba oldu.

Siyah-beyazlıların internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Al Musrati'nin Yousif ismini verdiği bebeği bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Al Musrati ile eşine doğan çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncusu Al Musrati baba oldu - Son Dakika

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