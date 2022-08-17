Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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