Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.08.2022 14:58
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza, sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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