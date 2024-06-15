Beşiktaş Gabriel Paulista ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı İstanbul'a getirtti. Siyah-beyazlılar bugün de transferi KAP'a bildirerek, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
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