Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş GAİN finalde Cosea JL Bourg ile karşılaşacak

08.04.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası finalinde Cosea JL Bourg ile mücadele edecek. İlk maç 22 Nisan'da.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş GAİN'in finaldeki rakibi Fransız ekibi Cosea JL Bourg oldu.

Yarı finalde Türk temsilcisi Türk Telekom'u konuk ettiği maçta 94-78 yenerek seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşacak.

Üç galibiyete ulaşacak tarafın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı eşleşmenin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Serinin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü deplasmanda Ekinox Salonu'nda yapılacak. Beşiktaş, olası eşitlik durumunda serinin üçüncü ve son maçında 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde Fransız temsilcisini ağırlayacak.

Üç Türk temsilcisinin mücadele ettiği yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2-0'lık seriyle geçen siyah-beyazlılar, final biletini alan ilk ekip olmuştu.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Gain, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:00:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.