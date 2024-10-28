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Beşiktaş-Galatasaray Derbisi

Beşiktaş, Galatasaray ile derbide karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 11'inde bazı değişiklikler yapıldı.

28.10.2024 20:19
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SÜPER Lig'in 10'uncu hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ın konuğu oldu. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sol açıkta Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Lyon deplasmanında olduğu gibi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü; Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Ndour – Gedson ikilisini bozmayan van Bronckhorst, hücum hattının sağında Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva, solda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

Siyah-beyazlılar derbiye şu 11 ile çıktı:

"Ersin – Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Maria, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile."

SEMİH 1 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin genç golcüsü Semih Kılıçsoy, 1 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Konyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan Semih, Lyon deplasmanında ise yedek kulübesinde yer almış ve ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.

5 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour ilk kez bir derbi maçta görev aldı. Öte yandan yedek kulübesinde mücadeleye başlayan Can Keleş de görev alması halinde ilk kez derbi maç heyecanı yaşayacak.

Kaynak: DHA

Giovanni Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Lyon, Son Dakika

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