Beşiktaş - Galatasaray Derbisi Hakemi Belli Oldu

05.03.2026 14:23
7 Mart'ta oynanacak derbiyi Ozan Ergün yönetirken, yardımcı hakemler Anıl Usta ve Mustafa Savranlar.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

