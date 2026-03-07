Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
