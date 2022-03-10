Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

10.03.2022 16:55
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Vodafone Park'ta devam edecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement