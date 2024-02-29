Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası ara vermeden Galatasaray derbisi için hazırlıklara başladı. Antrenmanda oyuncular yenilenme çalışması yaparken, Omar Colley ayrı koşu yaptı. Takım, yarın hazırlıklara devam edecek.

29.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası ara vermeden derbinin hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Konyaspor müsabakasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirirken, Omar Colley takımdan ayrı koşu yaptı.

Konyaspor maçında görev yapmayan oyuncular ise ısınma hareketleri sonrasında 4'e 1 pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durdu. Bir süre yarım sahada minyatür kale oynayan Beşiktaşlı futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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