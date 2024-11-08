Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Yarından İtibaren

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında yarın Beşiktaş United Payment ile Galatasaray Petrol Ofisi, derbide karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Sercan Yılmaz yönetecek.
Beşiktaş United Payment ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Ligde çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan, 1 yenilgi alan Galatasaray Petrol Ofisi ise hanesine 12 puan yazdırdı.
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