Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.

27.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:49
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi deplasman taraftarı hakkında karar verildi.

GALATASARAY TARAFTARI STADYUMA ALINACAK

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçında Galatasaray taraftarlarının deplasman tribününde yer alacağını duyurdu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

1914 TARAFTAR MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

Yapılan açıklamada, 1914 Galatasaray taraftarının Tüpraş Stadı'na alınmasına karar verildiği belirtildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Gunduz: Gelin bakalim bekliyoruz İTcardi dallamasını da getirin ama. 6 6 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Hakareti “çarşı”ya mı çıkarttınız??? 0 0
  • Osman Keçeci: Nette galatasaraya yapilan saldirilar eskimiş eski kulüp yöneticileri tarafından silsileli ve nöbetçi olarak küstahça agresifleşmeye başladı. Pankart doğru söylemiş; “ Siz hepiniz biz tek..!” 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak - Son Dakika
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