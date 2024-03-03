Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'yi spor alanında daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti. Bakan Bak, kentteki amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini ve dezavantajlı çocukları spora yönlendirmek için yeni spor alanları inşa ettiklerini söyledi. Ayrıca, Edirnespor'un sorunlarını çözmek için destek verdiklerini ve eski stadyumu yenileyerek şehre bir meydan kazandıracaklarını açıkladı. Bakan Bak, Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi haline getirmek için büyük çaba harcadıklarını ve tesis eksikliklerini tamamlayarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün farklı dallarda mücadele eden sporcuları, sporcu gençlerin velileri ve antrenörler ile bir araya geldi.
Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve futbolcuları, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen 'Kadın ve Spor' konulu sergiye katıldı. Sergide, ALG Spor Kulübü'nün kadın futbolunda Gaziantep ve Türkiye'de elde ettiği başarılar takdir topladı. Başkan Ali Gözcü'ye plaket takdim edildi. ALG Spor Kulübü, kadın futboluna ve spora katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.
SunExpress, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları yararına bağış toplamak amacıyla Uluslararası Runtalya Maratonu'na katıldı. Şirketin yaklaşık 200 çalışanı maratona katılarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) için bağış topladı. Elde edilen gelirler, projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yaparak Türkiye spor devrimini yaşadıklarını ve spora verdikleri katkılardan dolayı amatör spor kulüplerine teşekkür ettiğini belirtti. Bakan Bak, Edirne'ye yapılan spor yatırımlarını ve Kırkpınar'ın projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu. Derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek ve mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Koray Gençerler ise VAR koltuğunda olacak.
Bucaspor 1928'e dünkü maçta 2-0 mağlup olan Bursaspor, çarşamba günü oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.
Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sezon ilk kez 6 maç üst üste kaybetmeyen Sivasspor, 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde etti.
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta galip gelmesi durumunda, 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmek için mücadele edecek.
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