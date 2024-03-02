Beşiktaş, Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta 3 eksik, bir belirsiz
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, yarın kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.
6 oyuncu ceza sınırında
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Son 6 maçında rakiplerine geçit vermedi
Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.
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