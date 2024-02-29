Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

29.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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