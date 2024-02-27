Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.
Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve taraftarının önünde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39 oran verilirken, Galatasaray'ın kazanma ihtimali ise 1.64 olarak gösterildi.
Pazar günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak derbinin berabere bitme olasılığına 3.49'luk oran belirlendi. Öte yandan 2.5 Üst'ün oranı 1.39, 2.5 Alt'ın oranı ise 2.13 olarak duyuruldu.
Son Dakika › Spor › Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu - Son Dakika
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
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