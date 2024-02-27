Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.

27.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.

FAVORİ GALATASARAY

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve taraftarının önünde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39 oran verilirken, Galatasaray'ın kazanma ihtimali ise 1.64 olarak gösterildi.

Pazar günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak derbinin berabere bitme olasılığına 3.49'luk oran belirlendi. Öte yandan 2.5 Üst'ün oranı 1.39, 2.5 Alt'ın oranı ise 2.13 olarak duyuruldu.

Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Gunduz: Gulecegim yoktu Salatasaray Tüpraş stadinda bizi anca ruyasinda yener. 6 19 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Beşiktaş iyi bir takım değil 4 1

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement