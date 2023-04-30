Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu, sarı kırmızılı taraftarlar küplere bindi! - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu, sarı kırmızılı taraftarlar küplere bindi!

30.04.2023 13:07

SporToto Süper Lig'de 32.haftanın en önemli maçı olarak beklenen Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Tokat, Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'ya yaptığı sert müdahalede hakemi pozisyonu izlemeye çağırmadığı için sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

DERBİNİN VAR HAKEMİ SERKAN TOKAT OLDU

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Tokat ataması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'ya yaptığı müdahale sonrası VAR hakemi Serkan Tokat, orta hakemi pozisyonu izlemeye çağırmamıştı. Bu karara sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etmiş ve Serkan Tokat'ı sert eleştirmişti. Galatasaraylılar derbiye de Serkan Tokat'ın atanmasına sosyal medyada sert ifadelerle tepki gösterdi.

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Galatasaray taraftarını küplere bindiren atama! Derbinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu Galatasaray taraftarını küplere bindiren atama! Derbinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Galatasaray, Beşiktaş, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu, sarı kırmızılı taraftarlar küplere bindi! - Son Dakika


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