Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu, sarı kırmızılı taraftarlar küplere bindi!

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

DERBİNİN VAR HAKEMİ SERKAN TOKAT OLDU

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Tokat ataması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Konyaspor-Galatasaray maçında Ahmet Oğuz'un Dubois'ya yaptığı müdahale sonrası VAR hakemi Serkan Tokat, orta hakemi pozisyonu izlemeye çağırmamıştı. Bu karara sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etmiş ve Serkan Tokat'ı sert eleştirmişti. Galatasaraylılar derbiye de Serkan Tokat'ın atanmasına sosyal medyada sert ifadelerle tepki gösterdi.