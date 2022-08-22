Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesinden sonra gözden düşen Berkan Kutlu için harekete geçti.

BERKAN KUTLU TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Berkan Kutlu kısa süre önce Erden Timur'la görüşerek oynamak istediği bir takıma gitmek için izin istemişti. Takımdan ayrılmak isteğinin ortaya çıkmasından sonra Beşiktaş'ın milli futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi.

GALATASARAY'A 4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Geçen sezon Galatasaray'da 48 maça çıkan Berkan Kutlu, takımına 2 asistlik katkı verdi. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray'a Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.