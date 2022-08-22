Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
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Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti

22.08.2022 18:15

Beşiktaş, Galatasaray'da top koşturan Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak için adım attı. Geçen sezon sarı-kırmızılılar ile 53 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce Erden Timur ile görüşerek daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına gelmesinden sonra gözden düşen Berkan Kutlu için harekete geçti.

BERKAN KUTLU TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Berkan Kutlu kısa süre önce Erden Timur'la görüşerek oynamak istediği bir takıma gitmek için izin istemişti. Takımdan ayrılmak isteğinin ortaya çıkmasından sonra Beşiktaş'ın milli futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi.

GALATASARAY'A 4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Geçen sezon Galatasaray'da 48 maça çıkan Berkan Kutlu, takımına 2 asistlik katkı verdi. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray'a Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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