Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş'ın oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası takımın performansını değerlendirdi. Taraftar için bu maçın önemini vurgulayan Oxlade-Chamberlain, yeni pozisyonuna alıştıkça daha iyi oynamayı hedeflediğini söyledi.

31.03.2025 03:59
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BEŞİKTAŞLI oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain, "Bugün iyi işler yaptık. Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hangi pozisyonda oynadığının bir önemi olmadığını dile getiren Alex Oxlade-Chamberlain, "Yeni pozisyonumda iyi hissediyorum. Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu, benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça daha da iyisini yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ İÇİN BU MAÇIN ÖNEMİ BAŞKAYDI'

Genel olarak performanslarının iyi olduğuna vurgu yapan Oxlade-Chamberlain, "Bugün iyi işler yaptık. Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik. Bugün yeni bir sistemle oynadık. Bugün rakibimiz karşısında bu sistem işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık. Mario ve Rafa bugün farklı pozisyonlarda oynadı. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de maça ortak olmaları adına güzel bir gol attı. Ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde iyi oynayarak maçı kazandık" ifadelerinde bulundu.

'NE DEDİĞİNİN BİR ÖNEMİ YOK, İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR'

Yunus Akgün'ün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayı da değerlendiren İngiliz oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne dediğini umursamıyorum. Ne dediğinin bir önemi yok, istediğini söyleyebilir. Biz büyük bir takımız. Oluşan puan farkını tabii biz de istemezdik. Bugün önemli bir maç oynadık. En büyük takım biziz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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