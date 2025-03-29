Beşiktaş, Galatasaray\'ı Yenerek Kötü Gidişatı Durdurdu

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, kötü gidişata Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Milli aradan önce ligde oynadığı son 2 müsabakayı kaybeden siyah-beyazlılarda kötü gidişat bu galibiyetle son buldu.

Kartal, 27. haftada evinde Gaziantep FK'ya 2-1, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Konyaspor'a 1-0 kaybetmişti.

Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle puanını 47'ye yükseltti. - İSTANBUL