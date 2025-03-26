Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenmek İstiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Galatasaray'ı Yenmek İstiyor

Beşiktaş, Galatasaray\'ı Yenmek İstiyor

Beşiktaş, 14 yıl sonra yabancı teknik direktörle Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

26.03.2025 13:05
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Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 14 yıl sonra ilki yaşamak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılar ile ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Kartal, bu kötü gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında sonlandırmak istiyor.

Yabancı teknik direktörlerle ligde Galatasaray'ı yenemedi

Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı Süper Lig'de son galibiyetini ise Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le de 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun 28. haftasında Fernando Santos idaresinde sarı-kırmızılı takıma evinde 1-0 mağlup olurken, bu sezonun ilk yarısında ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde deplasmanda 2-1 kaybetti.

Beşiktaş'ın, yabancı teknik direktörler idaresinde ligde Galatasaray'a karşı oynadığı son 8 müsabaka şöyle:

2011-2012

20 Kasım 2011/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)

26 Şubat 2012/ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)

2013-2014

22 Eylül 2013/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)

22 Şubat 2014/ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2014-2015

4 Ocak 2015/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)

24 Mayıs 2015/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2023-2024

3 Mart 2024/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Fernando Santos)

2024-2025

28 Ekim 2024/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Giovanni van Bronckhorst) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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