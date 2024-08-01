Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan taraftarlarla buluşan takıma başarılar dileyen siyah-beyazlılar, yarın basına açık antrenman yapacak ve teknik direktör van Bronckhorst medya toplantısına katılacak.

01.08.2024 15:05
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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sakaryaspor'la oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, idman öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

Beşiktaş, Galatasaray'la oynayacağı Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın saat 14.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek Turkcell Süper Kupa finali medya toplantısına katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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