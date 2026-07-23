Beşiktaş Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Galibiyetle Başladı

23.07.2026 23:24
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Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 yenerek avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı.

Karşılaşmaya üst üste gol pozisyonlarıyla başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün şık golüyle 1-0 öne geçti.

Bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayan Beşiktaş, devreye 1-0 önde girdi.

Siyah-beyazlı takım, üstün oyununa rağmen ikinci yarıda başka gol bulamadı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesinde avantaj yakaladı.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Vincenzo Italiano galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Yeni sezona Italiano yönetiminde giren Beşiktaş, Midtjylland karşısında elde ettiği 1-0'lık Avrupa galibiyetiyle taraftarını sevindirdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç boyunca saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çekti.

Maçın tamamında kendisine ayrılan bölümde her pozisyonda oyuncularını uyaran İtalyan teknik adam, heyecandan yerinde duramadı, adeta maçı saha kenarında yaşadı.

Midtjylland 10 kişi kaldı

Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında siyah-beyazlı oyuncu Tiago Djalo, orta sahada Midtjylland formasını giyen Friday Etim'in sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Pozisyona yakın olan İspanyol hakem Ricardo de Burgos, Etim'in müdahalesine tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı ve Danimarka temsilcisi kalan sürede 10 kişi mücadele etti.

Kaptan Orkun Kökçü gollerine devam etti

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, yeni sezona da golle başladı.

İlk yarıda Midtjylland karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza yayının solundan attığı şık golle 1-0 öne geçti.

Geçen sezonun ikinci yarısında skorer kimliğiyle ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 kez gol sevinci yaşamıştı.

Milli orta saha, bu sezon takımının resmi maçlardaki ilk golünün de altına imzasını attı.

Murillo direğe takıldı

Siyah-beyazlı takımda sağ bek Amir Murillo, Midtjylland karşısında direği geçemedi.

Sık sık hücuma verdiği katkıyla karşılaşma boyunca dikkati çeken Panamalı futbolcunun 29. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top, kaleci Olafsson'un müdahalesinin ardından üst direkten döndü.

Öte yandan, günün etkili isimlerinden Amir Murillo, 44. dakikada rakibin Franculino ile yakaladığı net gol pozisyonunda son anda araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

Kassoum Ouattara siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kassoum Ouattara, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi.

Fransız sol bek, müsabakanın 73. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Djalo devam edemedi

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, yaşadığı sakatlıktan dolayı mücadeleye devam edemedi.

Maçın 75. dakikasında savunmadan hücuma destek veren Djalo, uzak mesafeden çektiği sert şutun ardından kısa süreli duraksadı.

Birkaç dakika oyuna devam eden Portekizli futbolcu, bir pozisyonun ardından ceza sahası içinde kendini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen Djalo'nun yerine 78. dakikada Fildişi Sahilli savunmacı Emmanuel Agbadou oyuna girdi.

Nübel'den kritik kurtarış

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden kaleci Alexander Nübel, 79. dakikada kritik bir kurtarışa imza attı.

Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Midtjylland'da ceza sahası içinde Billing'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Alman kaleci, zamanında çıkıp açıyı da iyi kapatarak topu kornere çelmeyi başardı ve net golü önledi.

Taraftardan büyük destek

Beşiktaş taraftarı, Midtjylland karşısında takımlarına büyük destek verdi.

Özellikle ikinci yarının başlamasıyla tribün şovuna başlayan siyah-beyazlı futbolseverler, maç boyunca bir an olsun susmadı.

Üçüncü turdaki olası rakiplerinden Hradec Kralove kazandı

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turundaki olası rakiplerinin mücadelesinde ilk maçı kazanan taraf Çekya ekibi Hradec Kralove oldu.

Norveç temsilcisi Tromsö'nün penaltı kaçırdığı maçı Hradec Kralove, 85. dakikada Mick van Buren'in golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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