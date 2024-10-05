Beşiktaş, Gaziantep FK ile 11. Randevusuna Çıkıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK ile 11. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile aldığı 4 puanla 16. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 11. randevu

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 3 kez rakibini mağlup edebildi. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Rekabette Kartal'ın 15 golüne, Gaziantep temsilcisi 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında oynanan son mücadele Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kartal, tek puan kaybını deplasmanda yaşadı

Sezon başında gerçekleştirdiği kadro yapılanmasıyla Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, tek puan kaybını 5. hafta deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor mücadelesinde yaşadı.

Gedson Fernandes'in performansı dikkat çekiyor

Siyah-beyazlılarda Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sergilediği performans beğeni topluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 müsabakada 6 gol atan Fernandes, Beşiktaş forması giydiği daha önceki iki sezonun toplamında 81 maçta attığı 6 gol sayısını şimdiden yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 2 de asist katkısı sağladı.

Zirvede Ciro Immobile yer alıyor

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada 6 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. İtalyan santrfor, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor ve Eyüpspor maçlarında ise 1'er gol kaydetti. Ligde toplam 494 dakika sahada kalan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 1 kez de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen ve ameliyat olan Necip Uysal'ın sakatlığı devam ediyor. Kartal'da UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında oynanan Ajax mücadelesinde sakatlanan Al Musrati ve omuz sakatlığı yaşayan tecrübeli kaleci Mert Günok'un durumu maç saatinde belli olacak.

Öte yandan Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Musrati, Gaziantep FK maçında oynaması ve kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Düdük Muhammet Ali Metoğlu'nda

Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak. - İSTANBUL