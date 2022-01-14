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Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar

14.01.2022 20:03
Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı için Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik direktör Önder Karaveli, Gaziantep FK mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.

Takımda 3 değişiklik

Karaveli, Çaykur Rizespor maçına göre Gaziantep FK karşısında 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımda cezalı Francisco Montero ve Domagoj Vida, Gaziantep FK maçında görev alamadı.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan ama sakatlık yaşayan Umut Meraş da kadroda yer alamadı.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Kovid-19 test sonuçları negatife dönen Rachid Ghezzal ile Miralem Pjanic ilk 11'de şans buldu.

Çaykur Rizespor maçına yedek başlayan Rıdvan Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında ilk 11'de forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Montero ve Vida'nın yokluğunda Necip Uysal ile Welinton stoperde görev aldı.

5 oyuncu daha kadroda

Kovid-19 vakaların çokluğu nedeniyle Turkcell Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve ligdeki Çaykur Rizespor maçında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta 5 oyuncu daha kadroda yer aldı.

Test sonuçları negatife dönen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Kenan Karaman, Gaziantep FK maçına yedekler arasında başladı.

Beşiktaş'ın sezon başında TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'a kiraladığı ama ikinci yarı için geri çağırdığı 20 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat da kadroda kendisine yer buldu.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı da yedek soyundu.

Taraftarlardan Emirhan İlkhan'a özel ilgi

Beşiktaş'ta son günlerin dikkati çeken genç oyuncusu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve iyi performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında da ilk 11'de şans bulan Emirhan'ı ısınma çalışmaları sırasında tribünlere çağırdı ve oyuncu lehine tezahüratta bulundu.

Gaziantep FK'de 9 eksik

Beşiktaş gibi Kovid-19 vakaların çokluğuyla sıkıntılı dönem yaşayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanına 9 eksikle geldi.

Gaziantep FK oyuncuları maç öncesi ısınmaya ise hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı.

Karşılaşma öncesi de Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.

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Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar - Son Dakika Spor


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