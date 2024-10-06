Beşiktaş, Gaziantep FK'yi İlk Yarıda Önde Bitirdi

Spor

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Gol: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 45 Lungoyi, Dk. 45+3 Saborit (Gaziantep FK), Dk. 39 Immobile (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.