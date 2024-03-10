Beşiktaş, Gaziantep'te Taraftarlar Tarafından Karşılandı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, dördüncü gün gerçekleşen müsabakaların ardından tamamlandı. Turnuvada grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Kırgızistan ve üçüncü Moğolistan oldu. Dördüncü gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.