Beşiktaş, Gaziantep'te Taraftarlar Tarafından Karşılandı

GAZİANTEP - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Beşiktaş kafilesini Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar çiçek ve tezahüratlarla karşıladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de kalkan uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesini havalimanında yüzlerce taraftarlar çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş kafilesi, daha sonrasında ise kamp yapacağı otele hareket etti.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Omar Colley'in yanı sıra Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede bulunmuyor.
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
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