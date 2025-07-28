Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

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Beşiktaş, Gedson Fernandes\'i sattı
28.07.2025 13:19
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Beşiktaş, Gedson Fernandes\'i sattı
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfer sonrası Benfica'ya da 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

BENFICA DA KAZANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon euro bonservis bedeli verecek.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

Gedson Fernandes, Spartak Moskova, Beşiktaş, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AşkınOlayım:
    gedson tek başına bile orta sahayı ayakta tutabiliyordu. 10 milyonu benficaya, 5 milyonu banka borcuna gidecek, elde kalacak 5 milyon. takımı güçlendirecek takviye yapacaklarına, yok parasına adamı gönderiyorlar. 32 0 Yanıtla
  • Seyfullah Adıgüzel:
    birtane topcu vardı oda giti Bjk artık tirişka 17 4 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    bu Bjk kadar vizyonsuz takım görmedim takımın en çok koşan en çok başarılı oyuncuyu 10 milyona satı, donuk Orkun’u 30 milyona aldı insan anca güler buna 5 0 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    yerini dolduramazsanız bu sezon tepkiler çok daha büyük gelecek! 0 0 Yanıtla
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