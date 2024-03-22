Beşiktaş, genç oyuncu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, genç oyuncu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 2019 yılından beri altyapısında forma giyen genç oyuncu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, genç futbolcuya başarılar diledi ve uzun yıllar boyunca Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandıklarını belirtti.

22.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından beri Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, genç oyuncu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

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