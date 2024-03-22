Beşiktaş, genç oyuncu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı

Sondakika.com, Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen İnternet Sitesi Oldu

Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'na göre sondakika.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitesi oldu. Doğru, anlık ve tarafsız haberleri okuyucularına sunan sondakika.com, geniş yelpazedeki haberleri tarafsız bir şekilde sunarak her kitleye hitap ediyor. Yapılan araştırma raporlarına göre sondakika.com, yüzde 29 gibi yüksek bir oranla birinci sıraya yerleşti.