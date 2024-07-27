Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve müsabaka Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

27.07.2024 22:07
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Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Semih Kılıçsoy, Rashica, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Musrati, Fernandes 11'iyle başladı.

Başkent ekibi ise Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Amilton, Metahan Mimaroğlu, Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'de attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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