Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sezonun son bölümünde takımın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Van Bronckhorst, futbolculuk kariyerinde Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi ünlü kulüplerde forma giydi. Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da başlayan van Bronckhorst, birçok şampiyonluk yaşadı ve Glasgow Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.

05.06.2024 19:21
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Beşiktaş, Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezonun son bölümünde takımın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için van Bronckhorst ile anlaşıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir. 2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Giovanni van Bronckhorst kimdir?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar van Bronckhorst; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

Van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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