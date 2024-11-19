Beşiktaş Göztepe Hazırlıklarına Başladı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 ile başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü noktaladı.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.