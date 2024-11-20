Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.