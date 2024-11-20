Beşiktaş Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Göztepe müsabakasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü devam edecek.
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