Beşiktaş - Göztepe Maçında VAR Turtay

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak maçta VAR olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak. - İSTANBUL