Beşiktaş - Göztepe Rekabeti 60. Maçta

21.02.2026 11:11
Beşiktaş, Göztepe ile Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak; siyah-beyazlılar üstünlüğü sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın Göztepe ile ligde 60. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise Göztepe kazandı. Taraflar, 17 müsabakada da berabere berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe ise 4 galibiyet aldı. İki ekip 7 müsabakada da eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlıların 56 golüne, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Göztepe ise toplam 12 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında evinde 3-0'lık skorlarla kazandı.

Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Beşiktaş - Göztepe Rekabeti 60. Maçta
