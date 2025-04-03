Beşiktaş, Göztepe\'ye 3-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kartal, golden sonra da baskını sürdürse de 36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un gördüğü kırmızı kart sonrası işler tersine döndü. Tayyip'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazanılan serbest vuruşu 38. dakikada Romulo gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi. Brezilyalı futbolcu, 79 ve 81. dakikalarda yine sahneye çıkarak takımını 3-1 öne geçirmeyi başardı.

Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca İzmir ekibi, adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti. - İSTANBUL