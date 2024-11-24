Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

24.11.2024 21:16
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 59 Immobile), Al Musrati (Dk. 58 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih Kılıçsoy

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 77 Nazım Sangare), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı (Dk. 77 Miroshi), Dennis, Solet (Dk. 43 Victor Hugo), Matsuki (Dk. 72 Tijanic), Juan (Dk. 72 Fofana), Romulo

Goller: Dk. 3 Semih Kılıçsoy, Dk. 10 Bokele (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 12 Bokele, Dk. 32 Taha Altıkardeş, Dk. 82 Fofana, Dk. 90+1 Tijanic (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 65 Svensson (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

76. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten auta çıktı.

78. dakikada Semih Kılıçsoy'un sol kanatta yerden ortasında ceza sahasında Immobile şutunu çıkardı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

82. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

90+1. dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.

Göztepe, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Yenildi - Son Dakika

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