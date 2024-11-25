Beşiktaş, Göztepe'ye Yenilerek Şampiyonluk Umudunu Kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe'ye Yenilerek Şampiyonluk Umudunu Kaybetti

Süper Lig'de 4 hafta önce en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak görülen Beşiktaş, Göztepe karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyet ile lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü. Takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eleştirilen uygulamaları ve takımın sergilediği kötü performans, şampiyonluk umutlarını kapatıyor.

25.11.2024 11:54
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SÜPER Lig'de 4 hafta öncesine kadar en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak görülen Beşiktaş, dün akşam aldığı mağlubiyetle kasım ayı bitmeden büyük oranda lige havlu atmış oldu. 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye kendi taraftarının önünde 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düşerek, kapatılması oldukça zor bir puan farkına sahip oldu.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de 9'uncu haftaya kadar gayet başarılı bir seri götüren Beşiktaş, 28 Ekim'de deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisiyle çöküşün fitilini ateşledi. Derbi maçını 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ardından ligde çıktığı 3 maçta da galibiyeti unutup, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 4 maçta 11 puan birden kaybetti ve puan farkının 13 olmasına engel olamadı. Beşiktaş bu süreçte 9 gol yerken, rakip ağlara sadece 4 gol atabildi. 13 haftası geçen ligde 21 puanla 6'ncı sırada bulunan siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk şansının kalmadığına inananların oranı oldukça yüksek.

AYNI HATALAR GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN SORGULANMASINA YOL AÇIYOR

Beşiktaş'ın bu süreçte saha içinde aynı hataları tekrarlaması ve bu hatalarda ısrarcı olması, artık Giovanni van Bronckhorst'un da sorgulanmaya başlamasına yol açıyor. Sezon başından bu yana takım savunmasının hiçbir şekilde ilerleme gösterememesi ve hızlı oyuncular karşısındaki çaresizlik bir türlü aşılamadı. Holandalı teknik adamın orta sahada Salih Uçan'ı hiçbir şekilde alternatif olarak görmemesi, Cher Ndour'a sürekli şans vermesi eleştirilen konuların başında geliyor. Salih, bu sezon sadece oyun sonlarında maça girip toplamda 16 dakika süre alırken, Ndour 8 maçta 511 dakika görev yaptı. Orta saha için transfer edilen bir diğer oyuncu Joao Mario da 8 maçta 517 dakika süre aldı.

Giovanni van Bronckhorst'un eleştirilen hatalarından biri de duran toplardan yenilen gollere çare bulamaması. Beşiktaş ligde yediği 14 golün 9'unu duran toplardan yedi. Göztepe maçında da 2-0'dan sonra iki korner golüne engel olamayan siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst'un bu konudaki açıklaması sadece "duran topları iyi savunamadık" oldu.

Hollandalı teknik adamın karşılaşmalarda oyuncu değişiklik hakkını tam olarak kullanmaması da dikkat çeken bir hareket. Galatasaray maçında mağlup durumda olmasına rağmen sadece 3 oyuncu değiştiren Van Bronchorst, Kasımpaşa maçında 2'si son 10 dakika olmak üzere 4 değişiklik yaptı. 0-0 biten Başakşehir maçında yapılan değişiklik sayısı yine 3'ken, dün akşam Göztepe'nin önde olduğu maçta yapılan değişiklik sayısı sadece 2'de kaldı. Hollandalı çalıştırıcının değişiklik haklarının tamamını, üstelik mağlupken kullanmaması akıllara kadronun dar ve kulübenin de zayıf kaldığının göstergesi olduğu konusu getirdi.

Beşiktaş'ın seri galibiyetler almaması ve kötü gidişinin Avrupa maçlarında da devam etmesi durumunda, Giovanni van Bronckhorst'un geleceğinin masaya yatırılması kaçınılmaz bir son olacak gibi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe'ye Yenilerek Şampiyonluk Umudunu Kaybetti - Son Dakika

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