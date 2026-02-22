Beşiktaş Göztepe'yi 4-0 Yendi

Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 71 Uduokhai), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 81 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü (Dk. 81 Salih Uçan), Cerny (Dk. 76 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 57 Arda Okan Kurtulan), Dennis (Dk. 68 Mohammed), Miroshi, Cherni, Krastev (Dk. 57 Antunes), Juan (Dk. 79 Guilherme), Janderson (Dk. 68 Jeferson)
Goller: Dk. 9 Ndidi, Dk. 36 Murillo, Dk. 59 Olaitan, Dk. 74 Oh (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 16 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 66 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 16 Heliton (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 yendi.
59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.
Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
