Beşiktaş, günü çift antrenman ile tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı çift antrenman ile devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 ve pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da antrenmanı takip etti.

Günün salonda gerçekleşen 2'nci idmanı ise denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.