Üye Girişi
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından

27.11.2021 22:49

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşeceklerini belirterek, "Kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşeceklerini belirterek, "Kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız." dedi.

Çebi, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın maçın ardından yaptığı "Yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız." açıklamasının hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Dinlemem lazım. Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şey yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek anlayış ve tutum görebileceksem, ben onunla beraber yolu yürümeyi tercih ederim. B planı düşünmedik ama olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." diye konuştu.

"Bu bir dibe vurmadır"

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 6 maçta mağlup olan siyah-beyazlıların yaşadığı kötü gidişe çözüm bulacaklarını aktaran Başkan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim geçen sene bu kadro, teknik ekip ve yönetimle nereden nereye geldiğimiz biliniyor. Buradan tekrar iddia ediyorum; bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Bu bir dibe vurmadır. Çözüm getireceğiz. Bunu da yaşayacakmışız. Tüm camiaya bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu ve bunları çözeceğimizi söylüyorum. Bu arkadaşlarla şampiyon olduk. Üstüne kaliteli arkadaşlar aldık. Şanssızlık, tutukluk ve hakem hataları var. Bunları görmezlikten gelmek olmaz."

"Hakemlerin bu yaptıklarına sert tepki göstereceğiz"

Hakem hatalarına karşı tepkilerini gerektiği şekilde gösterdiklerini ancak buna çözüm bulunamadığını kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var. Tepkilerimizi gerekli şekilde yerine getirdik. MHK Başkanının 'Burada yanlışlıklar var' denilerek TFF tarafından alınıp yerine başka birinin atandığını biliyoruz. Ama sonuçta gördük ki MHK Başkanının değişmesi yetmemiş, VAR'daki ve sahadaki atamaları yapanlar aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş. TFF'ye ve MHK'ye sesleniyorum; bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. ya beceremiyorsunuz ya da niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, eğer yapmıyorsanız bizim size verdiğimiz hoşgörü bu gece itibarıyla bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına bu geceden itibaren son derece sert tepki göstereceğiz. Eğer çeteyseniz biz çete olduğunuzu ortaya çıkaracağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. Biz Beşiktaşlıyız. 118 yıllık kulübüz. Geçen sene çileli bir pandemi dönemi... Beşiktaş'tan bir şey olmaz denilmesine rağmen bu takım şampiyon oldu. Yine şampiyon olacak. Kimse tereddüt etmesin."

Ahmet Nur Çebi, 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ilk yarının sonuna kadar hakemler hakkında konuşmama kararı alınmasıyla ilgili, "O Kulüpler Birliğinin sorunu. Orada arkadaşlar 14 kişi. Susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Biz konuşulacak her yerde konuştuk. Camiamızın bunu bilmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız." şeklinde konuştu.

Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından
Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı 23:28 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz 23:12 Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı 20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor 17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! 13:19 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Son Dakika Haberleri
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
23:27 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti!
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
22:13 Son Dakika: Giresunspor yenilmesinin ardından Sergen Yalçın: Camiaya zarar vermek istemiyorum
22:12 Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı!
22:00 Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü!
21:57 Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum
Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem         
23:36
Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı         
23:21
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 23:39:15. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement