UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, çok zor şartlara rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Batum Stadı'nda oynanan maçın ardından İtalyan teknik adam, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Italiano, "Gerçekten çok zor bir galibiyetti. Zaten hepiniz buraya nasıl geldiğimizi biliyorsunuz. Bin tane zorluk, problem yaşayarak geldiğimizi söyleyebilirim. Galibiyet gerçekten çok büyük, hak edilmiş bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Rakip zordu, zemin de çok mükemmel değildi. Bizim bir planımız vardı. O planımız da yedekteki oyuncuların kalitesini göstererek, kullanarak maçı çevirmekti. Çünkü oyuncularım oyuna çok istekli girdiler, büyük bir heyecanla girdiler ve rakibe zorluk çıkardı. O yüzden hepsini tebrik etmek istiyorum. Bu galibiyetle beraber 10 puan aldık, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Dün gerçekten çok zor şartlarda buraya geldik. Çok geç geldik. Akşam yemeğine bile neredeyse gece oturduk. Bunları göz önüne aldığımızda maç aslında farklı bir şekilde bitebilirdi. Hatta penaltı da kaçırdık, direkten dönen topumuz var, şansa da girdik. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Avrupa'da iyi bir şekilde ilerlediklerini vurgulayan 48 yaşındaki teknik direktör, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Önemli maçlar oynadığımızı söyleyebilirim. Sadece üzüldüğüm bir konu var o da Celtic maçı; orada maçı kendi ellerimizle çöpe attığımızı söyleyebilirim. Orada önemli puanlar alabilirdik ama maalesef alamadık. Ama Avrupa'da gayet iyi bir ritimle gidiyoruz, gayet kaliteli gidiyoruz. Önemli puanlar kazandığımızı söyleyebilirim ama daha hiçbir şey bitmedi, hala devam ediyoruz. Bazı haberler aldım, taraftarlarımızdan bazıları hastaneye kaldırılmış; onlara geçmiş olsun dilemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Harika bir taraftar grubuna sahibiz, bizim itici kuvvetimiz. Bugün de kazandıysak onlar sayesinde kazandık. Gerçekten harika bir kimyamız olduğunu söyleyebilirim. Bize daha fazla o saldırganlığı verdiklerini söyleyebilirim. Gerçekten o yüzden çok üzgünüm. Umarım yaralıların hepsi sağlıklarına hızlı bir şekilde kavuşur. Çünkü bunu gerçekten söylemek zorundayım; bugün de taraftar tamamen stadı doldurmuş. Hepsini çok seviyorum ve bu galibiyeti de onlara armağan etmek istiyorum."

Her maça sıkı bir çalışmayla çıktıklarının altını çizen Vincenzo Italiano, "Bundan önce Konyaspor maçımız vardı; o da bir deplasmandı. Şimdi tekrar deplasmana geldik. Tabii ki bu maçlara hazırlanırken bazı şeyleri de göz önüne almanız gerekiyor; kazanmanız gerek. Şimdi önümüzde bir derbi var; bunu da göz önüne aldığımızda maça hazırlıkları öyle yaptığımızı söyleyebilirim. Bu maçtaki planlarınız aslında ikinci yarıdaydı. Yedek kulübesinin kalitesini ve ritmini kullanarak, onların itici kuvvetini kullanarak farklı şeyler yapmaya çalıştık. Dusan'ı, Leo'yu, Junior'ı hepsini tebrik etmek istiyorum. Yasin'e ayrı parantez açmak istiyorum; onu da ayrı tebrik etmek istiyorum. Çünkü o da çok çalışkan, her zaman idmanlarda yüzde 100'ünü veren bir çocuk. Onu tebrik etmek istiyorum. Ne kadar zor olacağını zaten biliyordum. Önemli engeli aştığımızı düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum ve galibiyeti tamamen çocuklar hak etti; hepsini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok sıkı çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben kişisel olarak Türkiye'de ve Beşiktaş'ta çok mutluyum"

Italiano, Türkiye'de maç kaybedilğinde negatif bir ortam oluşturulduğunu aktardı.

Teknik direktörlere saygı duyulması gerektiğini paylaşan İtalyan teknik adam, "Hocaya saygı duyulması lazım. Hocalık çok zor bir meslek, çok komplike bir meslek. Şunu düşünün: 25 farklı kişiyi yönetmekle ortadasınız; hepsinin kendine ait farklı hayalleri var, hayatta farklı yerlere gitmek istiyorlar. Bu zor. Aynı zamanda bunun Avrupa'sı var, ligi var. Büyük takımda çalışıyorsunuz; her maçı kazanmanız lazım. Kaybettiğiniz zaman çok negatif bir ortam oluşuyor ve birden saldırılara başlanıyor. Çok toksik bir ortam oluştuğunu söyleyebilirim. Bu da kimseye yardımcı olmuyor. Daha sonra ne oluyor? Bazı oyunculara ya da hocaya saldırıldığı için kulüp açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bunun da kimseye yardımı yok, kimseye bir faydası yok. Ben kişisel olarak Türkiye'den çok mutluyum, Beşiktaş'tan çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp seçtim. Burada harika insanlar çalışıyor. Taraftar gerçekten farklı bir boyutta. Kaybettiğimiz zamanlarda az kaybettik ama kaybettiğimiz zamanlarda ise hocaya saygı duyulması lazım. Ben bunu Vincenzo Italiano için söylemiyorum; bunu bütün hocalar için, bütün meslektaşlarım için söylüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, giydiği eşofmanla ilgili olarak ise "Eşofman konusuna gelecek olursak; bu çok güzel bir eşofman. Çok rahat, çok güzel. Her zaman giyeceğim, fantastik olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta çalıştığım süreçte de beni hep bu eşofmanla göreceksiniz; bu eşofmanı giymekten gurur duyuyorum."