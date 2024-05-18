Beşiktaş, Hatayspor karşısında 7 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor karşısında 7 değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçında Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Ersin Destanoğlu, Omar Colley, Alex Chamberlain, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy forma giydi.

18.05.2024 19:33
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında Süper Lig'de son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre 7 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Genç teknik adam, Mert Günok, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Salih Uçan, Jackson Muleka ve Onur Bulut'un yerine Ersin Destanoğlu, Omar Colley, Alex Chamberlain, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Alex Chamberlain, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun"

Kartal'da; Mert Günok, Onur Bulut, Joe Worrall, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Vincent Aboubakar, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ise güney temsilcisine karşı yedek soyundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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