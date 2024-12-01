Beşiktaş, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya ve ardından karayoluyla Mersin'e giderek kampa girecek.